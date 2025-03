JUHTKIRI Kus nägijaid, seal tegijaid

Alati ei pruugi see olla kuritegu, võib olla ka lavastus. Kui kohale sõitnud patrull oleks eest leidnud kudrutava paarikese, kes oleks selgitanud, et nad tegid TikTokis lihtsalt nalja, poleks keegi üllatunud. Selliseid asju lavastatakse tihtipeale, sest need toovad vaatajaid ja jagamisi. Sotsiaalmeedias käib võitlus piiratud hulga silmapaaride tähelepanu ja annetuste nimel. Selleks, et tähelepanu pälvida ning seega raha teenida, on vaja välja mõelda üha uusi ja uusi asju ning teha neid rohkem, huvitavamalt ja paremini kui konkurent. Või siis räigemalt. Oleks väga lugejavaenulik soovitada, et tõmmake endale TikTok ning veetke mõni õhtu neid otseülekandeid sirvides. Aga keeruline on seda maailma hoomata, kui pole ise seda näinud.