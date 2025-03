Harri Tiido, arvestades kõike seda, mis on alates reede õhtust Valge Maja Ovaalkabinetis ja Londonis toimunud, siis mis saab edasi?

​Ei tea, aga vaatame positiivset külge. See, et saime teada, et USA võib mängida ka teisel väljakupoolel, võib kasulik olla. Euroopa peab omal käel tegutsema. Loodetavasti see teadmine on nüüd jõudnud rohkem eurooplaste ajudesse. Mida varem seda teada saada, seda parem.