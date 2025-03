VEEBIPOLITSEINIK ELERIN TETSMANN Miks me ei oska enam konflikte lahendada?

Naabrid ei suuda kokkuleppele jõuda põllutee kasutamises, pereliikmed ei leia ühist keelt päranduse jagamisel ja lapsevanemad vaidlevad lasteaia väravas selle üle, kes kellele halvasti ütles. Kas politsei peaks olema see, kes otsustab, kelle koer haugub liiga kõvasti või kas Facebooki tehtud kommentaar on solvang või lihtsalt teravmeelsus? Kuhu on jäänud oskus rahumeelselt kalkuleerida, suhelda, oma tundeid kedagi riivamata väljendada ja konflikte lahendada enne, kui need eskaleeruvad?

Veebipolitseiniku postkastis on konfliktivahendus vankumatul kolmandal kohal kelmuste ja ebasobiva veebisisu teadete järel ning olukordi, millele tuleb aidata lahendust leida, on seinast seina.​ ​​Peale olmemurede on ka keerulisemaid juhtumeid, mille puhul emotsioonid lähevad niivõrd üle pea, et keegi ähvardab omaenda või kellegi teise elu ja tervist kahjustada. Näiteks juhtumid, kus lubatakse endalt elu võtta, kui partner maha jätab, või kus pereliige pärast suurt tüli ütleb, et lahkub ja teeb endale midagi.