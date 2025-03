TEATRIARVUSTUS Kui piirid õiguse ja õigluse, süü ja süütuse vahel hägustuvad

Laval lahtirulluvas loos avavad kaksikõde ja -vend, kelle suhtlus on katkenud ning kelle vahele on tekkinud müstiline ja tundmatu tumeaine, minevikusaladusi, mis on neid lapsepõlvest alates saatnud ja liitnud. Tumeaine on justkui inimsuhete pimeala – nähtamatu side, mis hoiab inimesi koos ja mälestustes elavana.