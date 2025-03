Lennukitehases jäi noorte ekstreemspordipäev viimaseks

Nagu ütles võistluse peakorraldaja, noorsootöötaja ja projektijuht Tiina Oja, siis on iga võistluspäev kasvanud nii osalejate kui ka sponsorite arvu poolest. "Noored ootavad seda võistluspäeva väga, valmistuvad innuga. Ekstreemsportlasi tuleb meie juurde kõikjalt Eestist,” sõnas ta. Võistluspäev on mõeldud 7–26-aastastele ja sündmus on noortele tasuta. Sel aastal osales kokku 50 noort üle Eesti – Viljandist, Tartust, Tallinnast, Elvast, Pärnust, Türilt, Valgast ning Peetrist. Kaugemad ja rahvusvahelised osalejad olid pärit Valkast ja Poolast.