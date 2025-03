Viljandi gümnaasiumi õpilane osales Euroopa Parlamendi töö imiteerimisel

Andra Liisa Reimaa selgitas Sakalale, et noored jagati Euroopa Parlamendile kohaselt komisjonidesse, kus nad hakkasid koostama resolutsiooni, mida teistele parlamendiliikmetele esitada, et hiljem hääletamise teel resolutsioon kas tagasi lükata või vastu võtta. Eesti noored olid kaasa löönud sügisel aset leidnud Mudel-Eesti SA korraldatud Mudel-Euroopa Parlamendi (MEP) matkeüritusel ja silmapaistvate osalejatena said nad võimaluse enda MEP-i teekonda rahvusvahelisel tasandil jätkata.

Nagu märkis Andra Liisa Reimaa, siis rahvusvaheline MEP-i sessioon leidis aset juba 61. korda, esmakordselt kahes linnas, Strasbourgis ja Kehlis, korraga. Osalejatele rõhutati, et just piirideülene koostöö on Euroopat edasiviiv jõud ja sessiooni asukoht, mis ühendas Prantsusmaad ja Saksamaad, sai valitud just selle tõsiasja illustreerimiseks. MEP on peaasjalikult korraldatud selleks, et süvendada noorte poliitikaalaseid teadmisi, kuid selle keskmes on uute tutvuste leidmine ja noorte omavaheline suhtlus. Olenemata sellest, et kõik osalejad on pärit erinevatest riikidest ning on isesuguse kultuurilise tausta ja maailmavaatega, jõutakse pea alati kompromissini. Erinevused ei võta noortelt ära jagatud identiteeti – eurooplust.

„Prantsusmaal ja Saksamaal veedetud nädala jooksul, millesse mahtus nii resolutsiooni valmimine kui kolmepäevane plenaaristung Euroopa Parlamendis, sai mulle enam ja enam selgeks, et üle saja aasta tagasi Gustav Suitsu deklareeritud „Olgem eestlased, kuid saagem ka eurooplasteks!” on kaasaegsel poliitmaastikul päevakajalisem kui kunagi varem. Tunnen, et just eesti noored ei tohi langeda parempopulistliku euroskeptitsismi ohvriks, sest üks nädal euroopalikus seltskonnas näitas, et on nii palju, mida jagada, nii palju, millest õppida ja nii palju, mille nimel Euroopa-ülest koostööd viljeleda. Euroopa vajab Balti riikide perspektiivi, sest meie jaoks ei ole vabadus ja demokraatia iseenesestmõistetavad. Meie teame, et vabadus on midagi, mille nimel tuleb võidelda iga päev ning mille nimel võitlemine on vajalik, et tagada Euroopa kestlik areng,” selgitas Reimaa.

Ta lisas, et MEP-i kogemus on ainulaadne ja silmaringi avardav – see on kohtumispaik neile, kelle südameasjaks on stabiilne olevik ja rahumeelne tulevik. „Järgmine Eesti MEP-i üritus on septembri viimasel nädalavahetusel – julgustan kõiki noori sellest osa võtma, sest just see üritus võib avada uksed nii mõttekaaslaste kui rahvusvaheliste kontaktide leidmiseks.”