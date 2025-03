Vahtramahl puhastab maksa ja annab elujõudu

„Vahtramahl on energia ja elujõu turgutaja, see puhastab ka maksa. See on ju elus vesi. Pidevalt laseme oma organismi vett läbi kraanide ja voolikute, aga vahtramahl tuleb otse loodusest, värskelt ja rikkumatult, on filtreeritud ja struktureeritud, õige ja puhas asi. Kui kevadel teed maksale vahtramahlaga pai ja pärast kastad sisemuse kasemahlaga üle ning vitsutad karulauku peale, võid minna suvele vastu rõõmu ja uue energiaga,” rääkis Mihkel Maala laupäeval Sakalale oma kodutalu õues olevate puude mahlavõtukohti näidates.