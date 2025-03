Tääksis elav ornitoloog Jaanus Aua sõnas Sakalale, et rändlinde on Eestis juba palju ning kevad on vääramatult saabumas. „Rändlindudest on kohal meie nii-öelda kuldsest kvartetist juba kuldnokad, kiivitajad ja künnivaresed. Lõokesed ei ole endast veel märku andnud. Rohevintide, leevikeste ja rasvatihaste suurem rändemass on meie alad juba läbinud, kusjuures leevikesed alustasid enda läbiliikumist põhjapoolsetele pesitsusaladele ligikaudu kaks nädalat tavalisest varem – juba jaanuari esimesel dekaadil. Rohevintide läbiränne algas veebruari algul, ka umbes kolm nädalat tavapärasest varem,” pajatas ornitoloog.