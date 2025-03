Rändlindude saabumine lükkab hoo sisse aialinnupäevikule

Luua saab isikliku päeviku ning märkida sinna kõik aias kohatud ja pesitsevad linnud. Päevikusse on oodatud ka tähelepanekud muu aialooduse osas: nähtud putukad, kahepaiksed, roomajad ja imetajad, samuti looduslike ja aiataimede õitsema hakkamine. Päeviku täitmine kestab 1. märtsist kuni 1. oktoobrini. Suvise aialinnupäeviku eestvedaja Andres Kalamees tõdes, et tänavune suhteliselt soe talv on Eestis talvitanud lindudele olnud soodne. “Näiteks eElurikkuse andmebaasi järgi on käesoleva aasta jaanuarist 134 märget talvitavatest kuldnokkadest, kokku on nähtud üle 3000 linnu. Ootame põnevusega, kas aialinnupäeviku esimesed sissekanded kajastavad ka tänavuse mahedama talve mõjusid kevadisele linnurikkusele,” sõnas Kalamees.