TUULEPARGID Kas tuulikute lähedal elamine on eluohtlik? Mitu lindu üks tuulik tapab?

Rahvaalgatuse keskkonnas on kas loomisel või allkirju kogumas mitmest Eesti paigast pärit algatused, millega korjatakse allkirju tuulegeneraatorite püstitamise vastu. Nende üle arutletakse nii ühismeedias kui ajaleheveergudel. Teema on keeruline ning segadust on palju. Mis asi on õieti infraheli ning kui kaugele elumajast võib tuulikuid ehitada?