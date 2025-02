Ekrelased esitasid vallavanema vastu umbusaldusavalduse, heites ette valimislubaduste täitmatajätmist

Seitsme allkirjaga avalduse luges ette vallavolinik Ülo Tuvi. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi saab umbusaldust avaldada vähemalt üks neljandik volikogu koosseisust. EKRE fraktsiooni kuulubki parasjagu nii palju liikmeid, et veerand vajalikust tuleks kokku: Viljandi vallavolikogus on 27 liiget.

Ekrelased heidavad Isamaa erakonda kuuluvale Alar Karule ette, et abivallavanem Irma Väre ei saa hakkama haridusvaldkonna juhtimisega ja (kommunaal)majanduse eest vastutav abivallavanem Alvar Pähkel ei tööta korralikult. Nad panevad vallavanemale ka viis aastat hiljem süüks, et too lükkas 2020. aastal tagasi Viiratsisse ehitatud uue vallamaja esialgse projekti, mistõttu aasta hiljem maksis ehitus juba miljon eurot rohkem, Kalmetu koolimaja renoveerimine jäi aga riigi toetusest ilma. Samuti heidavad nad ette, et Karu on venitanud Tarvastusse uue koolimaja ehitamisega ja eelistab vana lammutamist selle renoveerimise asemel.