Presidendiproua rõivakomplekti valmistas teiste seas kaks Olustvere kooli õpetajat

Kleidist ja sõbast koosneva kreemikasvalge komplekti autor on moelooja Lilli Jahilo.​ ​​Komplekti teeb aga iseäranis hinnaliseks asjaolu, et see on otsast lõpuni valmistatud käsitsi, väärtustades Eesti käsitöömeistrite tööd ning peegeldades meie käsitööpärimuse elujõulisust ja kõrget taset.​