Pärimusmuusika aidas avatav fotonäitus kirjeldab häälte väge

Viis aastat tagasi, 2020. aasta 4. märtsil jäädvustas Alar Madisson ​pärimusmuusika keskuse Tartus Eesti Rahva Muuseumis Eesti rahvaluule arhiivi toetuseks korraldatud kontserdi. Näitusel saab näha hetki sellelt publikurohkelt sündmuselt.

​"Meie, see tähendab muusikud, luuletajad, loojad, teadlased, õpetajad, pärimushuvilised ja Eesti Pärimusmuusika Keskus, peame Eesti Rahvaluule Arhiivi ülioluliseks. Seda on meile vaja meie töödes, tegemistes ning püsimajäämisel. Me pole poliitikud ega teadusrahade jagajad. Oleme loojad ning väljendame oma seisukohta ja tahame, et meiega arvestataks. See on ka toetuskontserdi mõte ja põhjus," seisis esinejate ja korraldaja pöördumises 2020. aastal.

Eesti rahvaluule arhiiv on osa riiklikult rahastatavast teadus- ja arendusasutusest Eesti kirjandusmuuseumist. Teadusrahastuse süsteemi ümberkorralduste tõttu jõuti 2020. aastal punkti, kus kogu selle asutuse, eriti rahvaluulearhiivi tulevik ja tegevuse jätkumine teadlaste ja arhiivitöö sümbioosis oli ebakindel. Pärimusmuusika keskus korraldas toetuskontserdi, et tuua probleem avalikkuse ja poliitikute tähelepanu alla. Mitmetunnisel kontserdil astusid üles muusikud ja koosseisud, kes on pärimusmuusikast inspiratsiooni ja Eesti rahvaluule arhiivist abi saanud.

1954. aastal sündinud Alar Madisson on portreteerinud arvukalt Eesti kultuuritegelasi. Ta on Eesti fotokunstiühingu liige ning osalenud rahvusvahelistel näitustel alates 1978. aastast. Madisson on korraldanud üle 30 isikunäituse nii Eestis kui ka välismaal, sealhulgas Tartus, Tallinnas, Torontos, Helsingis ja Addis Abebas. Ta on koostanud oma fotodest raamatud "Kirjarahva pildiraamat" (2009) ja "Kirjarahva teine pildiraamat" (2013).​​

​Näitus pärimusmuusika aidas avatakse teisipäeval kell 16.30 ning see jääb sinna mai lõpuni.