Parima meesnäitleja tiitlit püüab Rait Õunapuu Jan rolli eest lavastuses "Süsteem". Samas kategoorias kandideerivad veel Tõnis Niinemets, Alo Kõrve, Kristo Viiding ja Jörgen Liik. Viive Ernesaksa nimelise muusikalise või helikujunduse auhinna kandidaat on "Süsteemi" muusikaline kujundus, mille autor on Andres Noormets.

Lavastust ettevalmistava töötaja auhinna kandidaat on Ugala teatri grimmiala juht Merle Liinsoo, kelle juhitav osakond panustab iga päev täie pühendumisega lavastuste väljatoomisele ja etendamisele. Ühtlasi tuuakse esile, et Liinsoo on kõigi lavastuskunstnike hinnatud koostööpartner.