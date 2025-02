Publik ümberehitusplaanide peale: te lõhute raamatukogu!

Viljandi abilinnapea Are Tints tutvustas kolmapäeva õhtul Linnagaleriis raamatukogu, nukuteatri, laste ja noorte tugikeskuse ning Perepesa kokkukolimise plaane.

