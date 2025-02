Toomas Kuusing avas Rüki galeriis isikunäituse "Harilikud maailmad"

"Maailmas, kus me elame, ei ole enam üldkehtivat tõde ning ei ole ka alust tegelikkuse ja väljamõeldise eristamiseks. Reaalsuse ja fiktsiooni tasakaal on muutunud," on Kuusing öelnud. "Me elame hiiglaslikus pildis. Kunstnikul on üha vähem tarvis oma teosele sisu leiutada. Fiktsioon juba eksisteerib."

Kuusingu teostel kujutatud stseenid on enamasti fantaasiarikkad lavastused. Esmapilgul võib tunduda, et tegemist on visuaalse absurdiga, kuid kunstnikule on kujutatud teemad olemuselt ja sisult ​tõsised, päevakajalised või ka murettekitavad. Selleks aga, et teosed liiga tumedaks ei kisuks, on neid vürtsitatud huumoriga, mille skaala ulatub naivistlikust naljast terava groteski, iroonia ja ​ühiskonnakriitikani.

1976. aastal Põlvamaal sündinud Kuusing on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia vabade kunstide erialal ning tegeleb maali, graafika ja tegevuskunstiga. Alates 2001. aastast on ta kuulunud rahvusvahelisse tegevuskunstirühmitusse Non Grata ning osalenud performance’itel ja näitustel üle maailma. Alates 2002. aastast on ta esinenud nii isiku- kui grupinäitustega paljudes riikides, sealhulgas Saksamaal, Prantsusmaal, USA-s ja Lõuna-Koreas. Tema teoseid leidub Eesti kunstimuuseumis, Tartu kunstimuuseumis ning mitmes välismaa kunstikogus.

​Kuusing on illustreerinud raamatuid ja pälvinud kohalikke kunstipreemiaid. Viimati 2023. aastal sai ta Leedus Kaunase rahvusvahelisel graafikabiennaalil kolmanda koha.

Näitus "Harilikud maailmad" jääb Rüki galeriisse vaadata 29. märtsini.