​Talimängude peakoordinaator, Eestimaa spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt ütles, et üritus on ideaalne võimalus nautida mitmekesist spordiprogrammi ja elada kaasa oma võistkonnale. "Talimängud on ainulaadne võistlusformaat, sest sportlased harrastajatest tippudeni esindavad just oma kodukohta või omavalitsust. Nii saavad ka kaasaelajad toetada lisaks lemmiksportlastele oma kodukohta," rääkis ta.