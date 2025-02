Koolilaste huvi vene keelt õppida kahanes aastaga hoogsalt

Möödunud õppeaastast on koolidel kohustus pakkude õpilastele, kes asuvad õppima teist ehk B-võõrkeelt, valikut vähemalt kahe keele vahel. Suure-Jaani koolis lisandus vene keelele pärast vanemate seas tehtud küsitlust soome keele õppimise võimalus. Varem neil teist valikut B-võõrkeele puhul polnudki. Nagu õppejuht Katrin Nurk ütles, oli pärast soome keelt järgmine valik näiteks hispaania keel ja seda ilmselt seetõttu, et inglise keele järel on see maailmas teine keel, millega annaks midagi ära teha. Enim nõutuna jäi neil vene kõrval valikusse siiski soome keel, sest sellega on Nurga sõnu siin lähedal võimalik midagi ära teha. Kui lastel tuli emma-kumma kasuks otsustada, selgus, et grupid jagunesid pooleks.