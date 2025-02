Aastaid Soomes restorani pidanud ettevõtja seab end sisse Suure-Jaani koolis

Suure-Jaani koolil oli töötav kohvik täiesti olemas, aga et see oli kooli bilansis, otsustati kulude kokkutõmbamiseks proovida uut lahendust: senine kohvikupidaja koondada ning anda ruumid uuele pidajale tasuta rendile. "See oli pigem vallapoolne surve, et kohvikupidaja on kooli eelarvele lisakulu ja sellele tuleks lahendus leida," ütles kooli direktor Aivar Jaeski.