Vallavanem Dmitri Orav on öelnud, et esialgu ta seda kommenteerida ei soovi, sest peab seda analüüsima koos oma erakonnakaaslastega Isamaast. Küll aga on ta nimetanud kirja ja valimisliidu tööstiili tervikuna laimavaks, lammutavaks ja pealetükkivaks ning see läheb tema meelest vastuollu teise kahe võimuliidu osalise tõekspidamistega.