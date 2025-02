JUHTKIRI Kui ühised on ainult vaenlased

Mulgi vallas lahvatanud poliittüli puhul on selge üksnes see, et on tüli. Kuidas asjad nii hulluks on läinud ning kes kellega ja mis põhjustel õieti maid jagab, jääb ebaselgeks. Nagu ka see, kas võimuliitu üldse enam ongi. Õhku visatud süüdistuste hulk on suur, mõni küsimus on otsapidi isegi politseisse jõudnud, kuigi nende menetlusse jõudmine pole samuti veel teada. Täiesti võimalik, et konflikti põhjus on maailmavaateline, ning sel juhul ei saagi keegi tülis otseselt süüdi olla.​