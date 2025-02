JOHAN-KRISTJAN KONOVALOV Halvim, mida teha saaksime, oleks võtta omaks ohvrimentaliteet

Vabariigi sünnipäeval on kohane soovida üksteisele palju õnne. Nagu täiskasvanud inimese puhulgi, ei pööraks ma sünnipäevaga kaasnevale numbrile erilist tähelepanu, kui see ei lõpe just nulliga. Olulisem on see, et naudime vaba päeva sõprade ja pere seltsis, tunneme rõõmu oma kogukonna ja rahvaga tekkivast ühtekuuluvustundest ning peatume hetkeks, et mõelda, miks on oma riik meile oluline.