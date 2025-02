Mullu napilt enne lõppu katkestama pidanud koerarakend läheb taas pöörasele teekonnale

Rakendijuht ehk musher Liane Lubi ei jäta jonni ning võtab taas oma kaheksa haskiga ette ligi 600 kilomeetrit pika teekonna Norra koerarakendivõistlusel, mis jäi mullu napilt lõpetamata. Et võistlustel osalemiseks kulub üle paarikümne tuhande euro, on ta võtnud laenu ja sõbrad on asunud talle toetajaid otsima.