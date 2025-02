Äkiliselt alanud poliitsõda Mulgi vallas viis võimuliidu ühe istungiga kaosesse

Septembri lõpus kukutati Mulgi vallavolikogus võim ja seati asemele uus. Nüüdseks on seegi liit lagunenud.

Juba enne Mulgi vallavolikogu teisipäevase istungi ametlikku algust ​​hakkas saali eri nurkadest poliitilisi hoope sadama ning istungi lõpuks polnud saalis enam ükski poliitik kindel, kas võimuliit on ikka veel alles või on see lootusetult purunenud.