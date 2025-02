PILK TAEVASSE! Maailma üks mitmekülgsemaid hävitajaid teeb Eesti taevas madallende

F-35 on viienda põlvkonna ülehelikiiruseline hävitaja, mis on raskemini avastatav kui eelmise põlvkonna mudelid. See on mõeldud nii õhutõrje- kui ründelendudeks. Hävitajal on ka elektroonilise sõjapidamise ning järelevalve- ja luurevõimekus.