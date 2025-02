"Avastasime, et lugu sobib ideaalselt karmoškadel esitamiseks, sest helistik on e-minoor," märkis Ott-Mait Põldsepp, kes on Karksi-Nuiast alguse saanud ansambli Lõõtsavägilased liige. Ta lisas, et Rasmus Kadajal ja Tobias Tael läks loo õppimiseks umbes kümme minutit. Temal endal võttis sõnadest sotti saamine kauem, sest tekst on suhteliselt tihe. "Nüüd on terviklikust esitusest vaid turvamehed ja tants puudu," märkis Põldsepp.