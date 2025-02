Viljandist sirgunud moedisaineri Hannes Rüütli kollektsiooni "OIU" peamotiiv on kitseke.

Oiu sadama restoranis on nüüdsest saadaval moedisainer Hannes Rüütli kollektsioon "OIU", mis on inspireeritud tema vanavanemate kodust sealsamas Oiul. Rüütel toob oma loomingus esile selle paiga rahu ja ajatu atmosfääri, mis on mõjutanud tema perekonda ja lapsepõlvemälestusi.