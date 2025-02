Pildil õpetab Rode Luhaäär start-up'ide müügitunneli olulisust. Seekord vahetati teadmisi Viljandi vallas Oiu sadamas. Fotol on veel Oiu sadama juht Sarah-Triin Nõmmistu.

Viimastel aastatel on Startup Estonia püüdnud elavdada iduettevõtlust ka väljaspool suurlinnu ning Viljandiski on hakanud see tegevus vilja kandma.