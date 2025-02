JUHTKIRI Killuke helgust, mida väga vaja

Vabariigi aastapäev ja sellele eelnenud pikk pühadehõnguline nädalavahetus on nüüd seljataha jäänud. Pärast presidendi vastuvõttu kihab ajakirjandus ikka sellest, et mida siis seekord kultuuriliseks vahepalaks pakuti. Kui tugineda sotsiaalmeedias kirjutatule, siis tundub, et peamiselt ollakse rahul, eriti sellega, et kontsert oli helge ja rõõmsates toonides.