Seitsmekordne maailmameister Doris Meinbek: sellist kassi-hiire mängu finaali nimel ei osanud ette kujutada

​Et tänavu peeti sisesõudmise maailmameistrivõistlusi virtuaalselt, sai Meinbek kahel viimasel nädalavahetusel ergomeetri käima tõmmata oma kodubaasis. Olgugi et paremat tulemust – kaks oma vanuseklassi maailmameistritiitlit – justkui ei oskaks tahta, nentis ta, et sisimas soovis ta 2000 meetri sõidus paremat aega.

"Ma ise oleksin tahtnud, et tuleks isiklik rekord kahekilomeetrisel distantsil, aga arvestades sõitude planeeringut, tuli ikkagi tõdeda, et sa ei jõua teha kolmandat sõitu päris maksimaalselt. Sa küll teed seda maksimaalselt, aga mitte nii maksimaalselt, et sealt tuleks rekord," rääkis Meinbek, pidades silmas tänavu võistlusformaadis tehtud muudatust, mis tähendas, et pärast eelsõitu tuleb naiste arvestuses finaalikohta püüda poolfinaalis. Kui distantsiks on 2000 meetrit, peab niisugusel juhul mängu tulema juba taktika, et keha ja vaimu finaaliks säästa.