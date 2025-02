TEATRIARVUSTUS Vaiko Epliku muusikast sündinud lugu peegeldab Eesti elumälu

Laura ja Priit Võigemasti muusikaline lavastus "Uus tüdruk" Ugalas on julge ja mitmes mõttes mitte just tavaline tükk. Sellel on kaks autorit-lavastajat, aga näidendit kui sellist ei olnudki. Ja muusikaliks ei taha tegijad seda ka kuidagi nimetada.