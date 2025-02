Nagu selgitas rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi, väljastatakse maksuteade ​liiklusregistri 1. jaanuari andmete põhjal ja kui sõiduk müüakse pärast seda, näiteks veebruaris, siis maksukohustus uuele omanikule üle ei lähe. "Käesoleva aasta maks tuleb riigile tasuda siiski müüjal." Samuti on liisinguautode puhul: aastamaksu tasub see, kes on 1. jaanuaril auto vastutav kasutaja.