GALERII Elutöö preemia laureaat pidas antikvariaati oma rõõmuks

Viljandi elutöö preemia määratakse isikule, kelle aastatepikkust tegevust on avalikkus kõrgelt hinnanud ning kelle elutöö on soodsalt mõjutanud linna arengut ja mainet. Preemia suurus on 10 000 eurot.​ Tänavu pälvis selle Mai Palo pikaaegse Viljandi kirjandus- ja antikvariaadikultuuri ülalhoidmise eest. ​