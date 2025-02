VIDEO Vägevad eesti naised räägivad, miks Eesti sünnipäev on neile nii tähenduslik

"Hommikul keedan muna, kilu on ka ostetud. Väike lipp on laua peal. Kindlasti vaatan paraadi, taustaks mängib alati paraad," kirjeldas näitleja Luule Komissarov, kuidas ta Eesti sünnipäeva tähistab.

Viljandimaa vapimärgi tseremoonial osalenud Ugala näitleja Luule Komissarov ja Heimtali muuseumi hing, tekstiilikunstnik Anu Raud kirjeldasid Sakalale antud usutluses, kuidas Eesti sünnipäeva tähistavad ja miks see on neile nii oluline. "Sooviksin, et me ei unustaks ära seda, mida me juba oskame ja mis meil juba on," pani Raud eesti inimestele südamele.