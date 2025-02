​Kahtlemata on sellistelgi aruteludel oma koht. Aga kui need arutelud toetuvad põhimõtteliselt valele pildile tehnoloogia ajaloost, ei saa need kuidagi viia sisuliselt rohelisele üleminekule või pöördele lähemale. Sestap alustuseks põgus pilguheit ajalukku.