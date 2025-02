REIN ANTON Klaasangerjate Võrtsjärve asustamist tuleb kindlasti jätkata

​Seda küsimust on aastakümneid küsitud. Arvati nimelt, et Võrtsjärv ja teised siseveekogud on Euroopa angerjatele lõks, sest Narva hüdroelektrijaamast nad enam edasi ei pääse, seega asustamine ei vii aastate pärast kudemiseni Sargasso meres. Vastus sellele küsimusele on aga ei, kindlasti ei kiirenda. Võrtsjärve kalurid said selle ühese vastuse jaanuari lõpus õppereisil Prantsusmaale La Rochelle‘i kalanduspiirkonda.