Karlssoni lasteaia pere tähistas Eesti sünnipäeva piduliku lõunasöögiga

Lasteaia direktor Sirli Kübar rõhutas oma sõnavõtus, kui tähtis on lastele juba varakult õpetada austust oma riigi ja kultuuri vastu. "Meie lapsed on tuleviku Eesti hoidjad ning see, kuidas me neile isamaalisi väärtusi edasi anname, kujundab meie riigi homset päeva," lausus ta.