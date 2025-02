Ukraina sõduritele varjevõrgu punujatel saab Viljandis 100 täis

​​Praegu punuvad kolm korda nädalas raami ääres kohtuvad vabatahtlikud niinimetatud porivõrke. "Natuke paneme juba rohelist ka sekka, aga peamiselt on ikka pori toonid," nentis Uus ning selgitas, et toonid ja mustrid peavad vastama ilmaoludele ning looduses valitsevatele toonidele. Detsembris ja jaanuaris punuti lumevõrke, mis tonaalsuselt on valged, aga mitte üleni: ka lumist välja imiteerival kangal on tumedamaid laike.