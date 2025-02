Rahvaalgatuse lehte täidavad tuulikutevastased petitsioonid ja mulgid on kõige aktiivsemad

Reedeses paberlehes kirjutas Sakala ekslikult, et ligi 850 allkirja saanud pöördumisele "Tuulikutevaba Mulgi vald" toetuse kogumine on lõppenud. Tegelikult saab allkirja anda veel kuu aega. Et petitsioon läheb Mulgi vallavolikogule, lähevad arvesse vaid selle valla kodanike toetushääled ja need selekteeritakse allkirjastajate seast välja märtsi lõpus.

Samal ajal kogutakse allkirju petitsioonile, mis kannab pealkirja "Mulgi valla kodanike pöördumine Saarde vallavalitsusele ja vallavolikogule tuuletööstuse vastu". See kampaania kestab 31. märtsini ja oli reede lõunaks saanud 110 allkirja. Kui vajalik hulk Mulgi valla elanikke on pöördumisega ühinenud, saadetakse aprillis Pärnumaa Saarde valla juhtidele pöördumine, et nood ei lubaks otse Mulgi valla piirile ehitatud tuuleparki suurendada. Nõudmises on kirjas, et Saarde vald ei tohiks lubada ühtegi tuulikut Mulgi valla piirile lähemale kui viis kilomeetrit.