Eesti ühe vanema mobiiltelefoni omanik: enam kui 30 aasta vanuse Ericssoniga saab praegugi kõnesid teha

Telia on mitmel aastal välja selgitanud, millised on ettevõtte mobiilivõrgus kõige vanemad töötavad telefonid. Eelmise aasta alguses osutus vanimaks töötavaks seadmeks 30-aastane Nokia 2110, mis oli toodetud 1994. aastal. Käesoleva aasta algus pakkus üllatuse: võrku oli ilmunud üks Ericsson GH174 mudel, mille tootmine algas juba 1992. aastal. Seega ulatub vanima Telia Eesti võrgus töötava mobiiltelefoni ajalugu tagasi lausa 33 aasta tagusesse aega. Meenutuseks, et samal aastal tuli meil käibele Eesti kroon.

Et teatud asjadel on kombeks kokku langeda, läks nõnda ka kõnealuse telefoni omaniku väljaselgitamisega. Nimelt uuris ajalehe Sakala tehnoloogiahuviline ajakirjanik Aivar Aotäht mõne aja eest Telia käest, kas tema vanale Ericssoni telefonile oleks pakkuda SIM-kaarti, millega saaks proovida, kas seadmega saab veel helistada. Jutu käigus selgus, et tegu on üheksakümnendatest pärineva Ericssoni mudeliga GH174, mis kuulub vähemalt Eesti mõistes päris mobiiltelefonide ajastu algusesse.