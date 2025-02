Vabajalg näitas noortele rahvatantsu võlu

"Kui Vabajalg kunagi alustas, siis mõtlesime, et oleks tore, kui saaks tantsudega jõuda koolidesse laste juurde. Ikka selleks, et tants kestaks ja jääks," rääkis Vaike Rajaste, kes on olnud tantsurühma juhendaja selle algusest peale. "Et oleks järeltulijaid ja et nendeni jõuda, plaanisimegi teha midagi koolides. Ja kui meil nüüd kahekümnes hooaeg hakkas, siis mõtlesime, et kuulge, aeg on nüüd küll küps. Mis sest et on tantsupeo aasta, aga leiame selle aja."