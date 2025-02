JUHTKIRI Tume taevas tuulikute kohal

Sellest, kui paljusid inimesi see küsimus tegelikult mõjutab, saab aimu, kui heita pilk Viljandi valda. Sel nädalal said seal kirja tuulikute eriplaneeringu kohta 6000 kinnistuomanikku – need, kelle maatükk jääb lähimast kavandatavast tuulikust kolme kilomeetri raadiusesse –, seejuures on vallas veidi enam kui 13 000 elanikku. Tõsi, kõik kinnistuomanikud pole selle valla elanikud ja paljud kinnistud on lihtsalt põllud, mets või võsa. Aga me ei saa kaugeltki rääkida üksikutest väikestest parkidest, mis mõjutavad ehk kahte-kolme majapidamist ning mis seega avalikkuse tähelepanu ei vääri.