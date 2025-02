Bussivedude hange vaidlustati

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase kinnitas, et vaidlustusele on vastatud. Pakkumiste uueks tähtajaks on määratud 31. märts ja kõik oleneb sellest, mida otsustab vaidlustuskomisjon 10. märtsiks.

"Praegu kehtiva maakonna avaliku liiniveo hanke ajal 2017. aastal vaidlustati näiteks bussi turvakaamerate paigutus," meenutas Kase. "Teine vaidlustus seisnes selles, et üks pakkuja oli veendunud, et hankija ei ole arusaadavalt põhjendanud automaatkäigukastide nõuet Viljandi linnaliinidel ning et selline nõue on ebaproportsionaalselt piirav ja mõjutab potentsiaalsete pakkujate ringi. Pärast vaidlustuskomisjoni otsust viis vaidleja küsimuse edasi kohtusse."