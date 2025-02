Et rahvaalgatuse lehel saavad oma allkirja anda kõik inimesed üle Eesti, siis on enne volikokku jõudmist vaja siseministeeriumil allkirja andnute seast välja noppida Viljandi linna kodanikud. Kui neid on allkirjastajate seas vähemalt 150, siis peab volikogu petitsiooni arutama. Samas ei ole volikogul mingit kohustust oma otsust muuta. 150 inimest on üks protsent Viljandi valijate üldhulgast.