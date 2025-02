Ornitoloogiaühing ootab teateid saabuvatest rändlindudest

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teatada mai lõpuni. Vaja on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka lindude sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja oleks täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.