JUHTKIRI Millega me riigi arved maksame?

Meil on vaja tõsta pensioneid, aga tänavuse pensionite indekseerimise hind on riigi rahakotile 124 557 000 eurot. 43 eurot tundub vähe, aga pensionäre on palju. Me peame tõstma riigitöötajate ehk siis õpetajate, arstide, politseinike ja päästjate palka. Meil on vaja teha väga suuri kulutusi riigikaitsele. Viimase aja uudiseid lugedes tundub vägisi, et väga suurte kulutuste asemel tuleks teha väga-väga suuri ning seejuures jätkata Ukraina toetamist, sest see võitlus seal käib ka meie vabaduse eest.