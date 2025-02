Eesti meistriks kroonitud Tuleviku klubi treener: võidud olid ootuspärased

Meistriks pärjati oma kaaluklassis Rene Talts, Janar Lips, Rasmus-Ronin Jõgi ja Tristan Aleksandrov. «Neljast Eesti meistrist kolm on viimast aastat juunioride klassis,» rääkis treener. «Kõik poisid, kes tiitli võitsid, käivad ka järjepidevalt treeningutel ning neil on head laagrid seljataga, eriti rahvusvahelised laagrid. Võidud olid ootus­pärased. Nad on aastaid juba olnud oma kaalus esinumbrid.»