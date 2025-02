Maailma ainus oma saaliga eestikeelne nukuteater kaotab iseseisvuse

Linnapea Johan-Kristjan Konovalovi sõnul on muudatuse esmane eesmärk vabastada sisuliselt üksinda teatrit juhtiv direktor administratiivsetest ja bürokraatlikest töökohustustest. "Nukuteatril on nagu kõigil teistel linna allasutustel aruandluse ja raamatupidamise kohustus ning see osa tööst võiks liikuda Sakala keskuse alla," märkis ta.