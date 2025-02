Proovisõit Põhjaliku uuenduskuuri läbinud maastikuhunt sumab sügavas veeski

Toyota Land Cruiser, eestikeelses otsetõlkes maaristleja on oma nime väärt. Eesti keeles soovitatakse sõna «kruiis» asemel «ristlust», mis tähendab huvi- või lõbureisi. See auto sobib niisuguseks tegevuseks ideaalselt, kuid võimaldab märksa enamat. Selles pole ilmselt olnud kunagi kahtlust juba alates 1951. aastast, mil ilmale tuli praeguse sõiduki esivanem.

Maastikumasina sisu ja välimus on aastakümnetega muidugi kõvasti muutunud. Mulle isiklikult tundub, et eelmise aasta lõpus Eestis müügile jõudnud mudeli loojad on saavutanud Land Cruiseri kõige parema väljanägemise. See silmaga nähtav tegur oli ka üks põhjusi, miks mulle turgatas pähe soov Land Cruiserit lõpuks ometi ise järele proovida. Lihtsa autohuvilisena olin küll sõitnud üsna erinevate autodega, sealhulgas näiteks Hummeri ja Zaporožetsiga, aga Land Cruiseri rooli polnud kunagi käes hoidnud.