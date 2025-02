Paarkümmend noort alustas päeva politseimajas

"Mis te arvate, kui pikk tööpäev on patrullipolitseinikul? Mida tuleb teha, kui näete politseiautot siniste vilkuritega tulemas? Aga kui sellele lisanduvad punased? Mis see on? ... Kannab ühe armsa loomakese nime," uuris Viljandi piirkonnavanem Taavi Hüva noortelt, näidates autode peatamiseks kasutatavat ogadega linti, mida siiliks kutsutakse.

Taavi Hüva rääkis, et huvi politseitööga tutvumise vastu on olnud kogu aeg suur. Et jaoskonna tavatööd võimalikult vähe häirida, otsustati sel aastal korraldada töövarjupäev nii, et kõik noored tuleksid korraga.